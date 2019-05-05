Güneş: Amatörce goller yedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Beşiktaş maçının sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hakem hatalarından dert yanan Güneş, maçın hakemi Bülent Yıldırım yüzünden amatörce goller yediklerini söyledi.

ŞENOL GÜNEŞİN MAÇ SONU YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:

"Oyunu kaybettiğimizi, güven kaybı olduğunu görüyorum. İkinci bölgede ve önde baskı kurarak oynamayı düşünüyorduk ama ilerleyen dakikalarda dış sebebpli sinirlenmelerinden dolayı oyun formatımızda disiplinsizlik meydana geldi. Taçtan golü yedik. Yanlıştır doğrudur o karar bilemem ama bu disiplinden kopmamalıydık.

İlk yarıyı geçirip ikinci yarı hamle yapmayı düşünüyorduk. Yediğimiz gol acemiceydi ama bunun daha öncesi de vardı.

İkinci yarı da etkili ataklarımız oldu ama golü bulamadık. 3 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok basit yediğimiz iki gol var. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Hakemler belli, rakipler belli sonuçta. Oyuncular görevlerini yapacak. Hakeme sinirlenebilirsin ama oyuncu bırakmayacak. Her maç hakem hataları oluyor.

Diğer maçlarımızda da çıkıp futbol adına doğruları yapıp kazanmak için sahada olacağız. Topa müdahale faul oluyorsa ve biz tam atak yaparken bu oluyorsa biz kapatalım bu işi. Bunları söylemek şu an belki doğru değil. Sen zaten oyununu oynayacaksın. Oyun içinde bunlar tartışılmaz. Biz bu konuda eksik kaldık. Oyun disiplinini kaybetmemeliydik. Akıl ve sabır lazım. Soğukkanlılık lazım. Aslında öyle başlamıştık ama hakem kararları çok uzadı bu konuda."