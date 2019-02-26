Güneş, istifa sorusunu yanıtsız bıraktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında "istifa" sorusunu es geçti.

Maçın hemen ardından medyaya "Şenol Güneş istifa etmeyi düşünüyor" haberi gündem olurken, basın toplantısında da deneyimli hocaya bu soru yöneltildi.

"BAŞKA SORU VAR MI"

Kendisine sorulan, "Milli Takım ile anlaşmış olmanız sizde motivasyon olarak bir kayba neden oldu mu? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlamak istemeyen Güneş, "Başka bir soru var mı?" dedi ve cevap vermekten kaçındı.