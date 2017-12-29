Güneş: Kadronun kalmasını istiyorum

Cenk Tosun'un maç sonunda taraftarlara 3'lü çektirmesinin veda anlamına gelip gelmediğinin sorulduğu Güneş, "Cenk ve diğer oyuncularımızın hepsi iyi. Resmi olarak şu anda bize Vida katıldı. Daha önce kadroya katılması düşünülen ancak bonservis nedeniyle geç katılan bir isim oldu. Oyuncu gitmesi ya da gelmesi gibi bir isteğim yok" dedi.

Ekonomik konuları başkanın konuşabileceğini vurgulayan Güneş, "Bunlar benim yetkimde olan şeyler değil. Benim dışımda konuşulan durumlar. Gelen ya da giden oyuncuyla ilgili ancak transfer sonuçlandığı zaman konuşurum. Bana kalırsa bu kadro böyle kalmalı. Bu oyuncularla, geride kaldığımız yarışı önde bitirmek istiyoruz. Bir oyuncunun gitmesi ya da kalması konusunu teknik olarak konuşabilirim. Ancak ekonomik açıdan başkan konuşur. Ben sadece bitmiş transferlerle ilgili olarak yorum yaparım" açıklamasında bulundu.