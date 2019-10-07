Güneş: Suat bizi tercih etsin diye Almanya'ya gittim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ile oynayacağımız maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EVRAKLARI GÖNDERMEDİLER"

Schalke 04 forması giyen Suat Serdar'ın milli takım tercihiyle ilgili konuşan Güneş, "Sezon başında Suat için gittim, görüşmeler yapıldı. Babasıyla ve kendisiyle. Hatta Beşiktaş maçına gittim sonra Schalke'nin maçına gittim. Sırf Suat için gittim. Zaten olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Babasına evrakları ver dedik hiç göndermediler. Bu hafta içinde Almanya milli takımına çağırıldı. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum? Ama daha önce Almanya milli takımına alınmayacağı söyleniyordu, bizi de yana koyuyordu. Tercihlerini başka bir yerden yapacaklarsa açık açık söylesinler. Gitmişse hayırlısı olsun gitmeyecekse kapımız her zaman açık. Öyle bir ince hesabımız yok, ince hesaplarla hayat devam etmez" dedi.