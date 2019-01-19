Güneş'ten maç sonu basın açıklaması

Güneş, maça iyi başladıklarını ancak 3-0'dan sonra gol yemelerinin ve pozisyon vermelerinin kendileri adına eksi olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam Dorukhan'ı da iyi performansından dolayı tebrik etti.

"3 PUAN HAKKIMIZDI"

Maçtan önce de dediğim gibi kazanmak ve iyi başlamak önemliydi. Puan açısından da, moral açısından da... 3 puan emeğimizin karşılığıydı bu akşam. Skor ne olursa olsun, rakibin 3-0'dan sonra gol atıp pozisyon bulması bizim için eksiydi. Her maç final diyoruz ama yolun başındayız. Şimdi Erzurum maçında ne yapacağımızı düşünmeye başlayacağız.

"DORUKHAN BÖYLE DEVAM ETSİN"

Oyuncularımın hepsi benim için birer öğrenci. Umarım bozulmaz. Şu anki çalışması, davranışları onun büyüyen bir kariyere sahip olmasını sağlıyor. Böyle devam eder umarım, onu tekrardan tebrik ediyorum. Kural hatasına itirazı yönetim karar verecek. Bizim işimiz saha içiyle alakalı.