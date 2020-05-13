Ensonhaber.com'a dön

Güney Kore Ligi'ne en büyük ilgi Türkiye'den

Futbola hafta sonunda başlayan Güney Kore’deki maçlara en çok ilgi gösteren ülkenin Türkiye olduğu öğrenildi.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan ligler arasında bulunan Güney Kore, geçtiğimiz hafta futbola geri dönmüştü.

Ülkede Jeonbuk-Suwon açılış maçı, K League resmi hesapları üzerinden sosyal medyada şifresiz yayınlandı.

K League’den yapılan açıklamada; karşılaşmayı Twitter üzerinden 3.4 milyon, YouTube üzerinden ise 234 bin futbolseverin takip ettiği duyuruldu ve bunun ülkelere göre dağılımı açıklandı.

Güney Kore'de aylar sonra maç oynandı - İZLE

YÜZDE 18'LİK ORAN TÜRKİYE'NİN

Yapılan açıklamada; Güney Kore’deki açılış maçının en çok Türkiye’den izlendiği belirtildi.

Toplam izleyicinin yüzde 18’inin Türkiye’den olduğu, ikinci sırada yüzde 15 ile Brezilya, üçüncü sıradan yüzde 9 ile İspanya’daki seyircilerin geldiği bilgisi paylaşıldı.

İlk haftadaki 6 maçın ortalama izlenme rakamının 30 bin olduğu, bu rakamın bir önceki sezona göre yüzde 18 arttığı da kaydedildi.

Güney Kore'de lig başladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM