Güney Kore Ligi'ne en büyük ilgi Türkiye'den

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan ligler arasında bulunan Güney Kore, geçtiğimiz hafta futbola geri dönmüştü.

Ülkede Jeonbuk-Suwon açılış maçı, K League resmi hesapları üzerinden sosyal medyada şifresiz yayınlandı.

K League’den yapılan açıklamada; karşılaşmayı Twitter üzerinden 3.4 milyon, YouTube üzerinden ise 234 bin futbolseverin takip ettiği duyuruldu ve bunun ülkelere göre dağılımı açıklandı.

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YÜZDE 18'LİK ORAN TÜRKİYE'NİN

Yapılan açıklamada; Güney Kore’deki açılış maçının en çok Türkiye’den izlendiği belirtildi.

Toplam izleyicinin yüzde 18’inin Türkiye’den olduğu, ikinci sırada yüzde 15 ile Brezilya, üçüncü sıradan yüzde 9 ile İspanya’daki seyircilerin geldiği bilgisi paylaşıldı.

İlk haftadaki 6 maçın ortalama izlenme rakamının 30 bin olduğu, bu rakamın bir önceki sezona göre yüzde 18 arttığı da kaydedildi.