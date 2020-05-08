1 IFAB'dan oyuncu değişikliğinde yeni karar IFAB, yıl sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını ve VAR kullanımı kararının federasyonlara bırakıldığını açıkladı.

2 Güney Kore'de lig başladı Koronavirüs nedeniyle bir süredir ertelenen ligler arasında olan Güney Kore'de, futbol geri döndü.

3 İsmail Yüksek resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe yönetimi, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek'i, 5 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı.

4 Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından kulüpsüz kalan Arda Turan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

5 Roma, Ljajic'in peşinde Roma'nın, bu sezon beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic'e talip olduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Sırp futbolcu satılırsa yerine Jorge Carrascal'ın alınmasını isteyecek.

6 Fenerbahçe'de futbolcular tedirgin Fenerbahçe tarafından yapılan bir açıklama ile tesislerde görevli bir personelin koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin üzerine futbolcuların, idmana çıkmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

7 Tolga Ciğerci, Wolfsburg'a transfer oluyor Fenerbahçe'de beklentileri tam olarak karşılayamayan Tolga Ciğerci, takımdan ayrılıyor. 28 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

8 Acun Ilıcalı: Mesut transferinde üzerime düşeni yaparım Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı, yıldız futbolcunun sözleşmesi bittiğinde, transferde favorinin Fenerbahçe olacağını söyledi. Acun, "İş oraya gelirse golü atarım" dedi.

9 Galatasaray'da yeni rota gurbetçiler Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde yerli isimlere yönelen Galatasaray, Sassouolo forması giyen Mert Müldür ve bonservisi Köln'ün elinde olan Salih Özcan'ı listeye aldı.