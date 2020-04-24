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Güney Kore'de maçlar 8 Mayıs'ta başlıyor

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Güney Kore Ligi'nin, 8 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.

| Haber Merkezi
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Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu'nun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu. 

Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Karşılaşmaların ilk aşamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen koronavirüs nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

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