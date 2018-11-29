Güney Koreli futbolcunun talihsiz sakatlığı

KRALSPOR / DIŞ HABER

Güney Kore'de K Lig Challenge play-off mücadelesinde Daejeon Citizen sahasında Gwangju'yu konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 kazandığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşandı.

BOYNU VE PARMAKLARI KIRILDI

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında yaşanan hava topu mücadelesinde yere düşen 20 yaşındaki futbolcu Lee Seung-Mo'nun boynu ve parmakları kırıldı.

Güney Koreli futbolcunun boynu kırıldı

Yere düştükten sonra hafızasını kaybeden Lee, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç futbolcunun hem boynunun hem de sol el parmaklarının kırıldığı açıklandı.

Hastenede açıklama yapan bir kulüp yetkilisi, "Lee son olarak kafa topuna çıktığını hatırlıyor. Hastanede kendine geldiğinde sol elinde ve sırtında ağrılar hissettiğini söyledi. Boynu ve parmakları kırıldı. 2-3 hafta hastanede gözlem altında kalacak." şeklinde konuştu.

Güney Koreli futbolcunun 2-3 hafta hastanede yatacağı, sahalara ise yaklaşık 3 ay sonra döneceği belirtildi.