Güntekin Onay: Ofsayt çizgisini biz çekmiyoruz

Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

2-0'dan geri dönerek karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Karşılaşma sonrası Cimbom'da büyük bir sevinç yaşanırken, ev sahibi ekipte isyan vardı.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Bursaspor Kulübü, ofsayt çizgisinin top ayaktan çıkmadan çekildiğini iddia ederek yayıncı beIN Sports'u eleştirdi.

500 DEFA SÖYLEDİK

Bunun üzerine bir açıklama yapan Güntekin Onay, "Sezon başından bu yana 500 defa söyledik. VAR pozisyonlarında çizgileri yayıncı kuruluş olarak biz çizmiyoruz. Artık yeter. Bu görüntüler TFF’nin VAR odasında hazırlanıyor” dedi.