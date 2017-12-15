Güntekin Onay: PFDK adil değil

Galatasaray - Akhisarspor maçının ardından PFDK’nın Gomis’e 1 maç ceza vermesi üzerine beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Onay, Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından Lopes’in 3 maç, Gomis’in ise 1 maç ceza almasına tepki gösterdi ve kararları adil bulmadığını söyledi.

YAYINCI KURULUŞTAYIZ DİYE SUSACAK DEĞİLİZ

Güntekin Onay, "Yayıncı kuruluştayız diye her şeyi net konuşamıyoruz. Akhisarlı oyuncu aynı maçta kırmızı kart gördü 3 maç ceza aldı. Gomis ise 1 maç almış. Adam bariz gol şansında, hepimizin aynı fikirde olduğu, faul bile olmayan pozisyonda kırmızı kart görmedi mi? Kararlar daha dengeli olmalı ve formaları ayırmak lazım. Çok adil bulmuyorum" şeklinde konuştu.