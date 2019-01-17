Güntekin Onay Tarık'ı savundu

Hürriyet gazetesi yazarı Güntekin Onay, Tarık Çamdal'a tepki gösterenleri sert bir dille eleştirdi.

İşte Onay'ın sözleri:

SİLAH ZORULA MI YAPTILAR?

"Tarık Çamdal'a tepki gösteriliyor ama profesyonel bir mukavelesi var. İstediği bedeli aldı. Silah zoruyla mı yaptı Galatasaray Kulübü? 3 yıllık, 4 yıllık sözleşme karşılığında maddeler bellidir."





İŞSİZ İNSANLAR TEPKİ GÖSTERİR

"Çamdal'ın ağır tepki görmesi neden? Hayatında hiçbir işte çalışmamış insanlar sanırım buna tepki gösteriyorlar. Genç insanlar gösteriyor sanırım, aklı başında olan insanlar buna tepki göstermez çünkü... Tarık Çamdal, oturduğu yerden para kazandı evet ama bununla o sözleşmeyi yapan bir kulüp var karşısında... Galatasaray ile yapıldı bu sözleşme."

"Galatasaray'ın bu işi daha önceden çözmüş olması gerekiyordu ama en sonunda hallettiler ve bu işten kurtuldular."