Güntekin Onay'a göre 5'te 5 yapabilecek tek takım var

Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı…

Ünlü futbol yorumcusu Güntekin Onay, nefes kesen yarışta yaşanabilecek ihtimalleri ve takımların şampiyonluk şansını değerlendirdi.

İşte Onay’ın açıklamaları…

"Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Sezonun kalanında 4 takımın oynayacağı toplam 19 maç var. Herkesin 5'er maçı ve G.Saray-Beşiktaş derbisi. Derbiyi çıkartırsak 4 takımın oynayacağı 18 maçın da 3 puanla kapanacağına hiç inanmıyorum."

PUAN KAYBI YAŞARLAR

"Bu hiç kolay bir hadise değil. Her ne kadar düğümü G.Saray-Beşiktaş derbisi çözecek gibi gözüküyorsa da ben 4 takımın oynayacağı bu 18 maçın 2 ya da 3'ünde puan kaybı yaşanacağını düşünüyorum."

EN YAKIN TAKIM BEŞİKTAŞ

"Uzun lafın kısası ligdeki diğer takımların hedefleri de bir anlamda kalan maçların zorluk seviyesini belirleyecek. Herkesin bahsettiği 5'te 5'i yapmaya en yakın takım bana göre derbiyi kazanırsa Beşiktaş. Ama bu durum Beşiktaş'a yine yetmiyor. Çünkü Beşiktaş tüm maçlarını kazansa dahi Başakşehir takılmazsa şampiyon olamıyor."