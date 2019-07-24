Güray Vural Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Antep ekibi, Akhisarspor'dan Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli futbolcu Güray Vural ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Güray Vural takımımızın kampına katılarak, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini iki yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Güray Vural'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

GÜRAY VURAL KİMDİR?

11 Haziran 1988 tarihinde Afyon'da dünyaya gelen Güray, futbola Eskişehirspor alt yapısında başladı. 2007 yılında transfer olduğu Denizlispor'da 2011 yılında profesyonelliğe geçiş yapan Güray Vural daha sonra ise Akhisarspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Milli Takıma kadar yükselen ve Trabzonspor'a transfer olan Güray, yüksek hızı ve uzaktan şutlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Son olarak Kayserispor ve Akhisarspor formalarını terleten deneyimli futbolcu, sol kanat mevkisinde forma giyiyor. Kariyerinde 324 resmi müsabakaya çıkan Güray, 25 kez gol atıp 44'de asist yapma başarısı gösterdi. Güray Vural önümüzdeki iki yıl boyunca kulübümüzün başarısı için ter dökecek.