Güreşçilerimiz Zagreb Grand Prix'te şampiyon

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de grekoromen stilde düzenlenen organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye, topladığı 132 puanla takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvayı Özbekistan ikinci, ev sahibi Hırvatistan ise üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda Türkiye'ye altın madalyayı 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal kazandırdı. Kerem, finalde İranlı Milad Ali Rezanezhad'ı 9-3 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Güreşçimiz Kerem Kamal(arkada), İranlı rakibiyle.

Milli sporculardan Ekrem Öztürk (55 kilo), Emrah Kuş (82 kilo) ve Yunus Emre Başar (77 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Enes Başar (67 kilo) ve Burhan Akbudak (82 kilo) bronz madalya elde etti.

Güreşçimiz Yunus Emre Başar, gümüş madalyasıyla.

