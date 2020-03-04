Gustavo: Ersun Yanal'ın gitmesinde bizim de suçumuz var

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, ikinci Ersun Yanal dönemi sona erdi.

Maçın ardından konuşan Luiz Gustavo'dan, Yanal'ın ayrılığı ile ilgili özeleştiri geldi.

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı orta sahası, "Her zaman bir teknik direktör bir kulüpten ayrıldığında, aslında oyuncuların da çok büyük suçu vardır. Hocanın isteklerini tam anlamıyla yerine getiremedikleri anlamına geliyordur. Bizim de üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.