Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için fedakarlık yaptı

Fenerbahçe, Marsilya ile yaklaşık 1.5 ay süren pazarlıkların sonunda Gustavo'yu transfer etti. Sürecin perde arkasında ise Brezilyalı ismin büyük fedekarlık yaptığı ortaya çıktı.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin önerdiği para ile Marsilya'nın istediği bonservis bedeli arasındaki farkı Gustavo cebinden ödedi.

TRANSFER 6 DEĞİL, 7 MİLYON EUROYA BİTTİ

Gustavo transferinden Marsilya'nın kasasına 7 milyon euro girerken, bu bedelin 1 milyon euroluk kısmının 32 yaşındaki oyuncu tarafından karşılandığı aktarıldı. Fenerbahçe, Gustavo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FFP anlaşması nedeniyle zor günler yaşayan ve transfer yapmak için öncelikle satması gereken Marsilya, Gustavo'nun ayrılığının ardından orta sahaya Valentin Rongier'i transfer etmişti.