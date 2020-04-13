Gustavo için Lyon devrede

Bu sezon bekleneni veremeyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de performansıyla öne çıkan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo için Lyon devreye girdi.
JUNINHO ÇOK İSTİYOR
Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun, vatandaşını takımda görmeyi çok istediği belirtildi.
F.BAHÇE ASTRONOMİK RAKAMLAR İSTİYOR
Ancak Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo'yu satmayı düşünmüyor.
Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.