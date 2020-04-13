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Gustavo için Lyon devrede

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Luiz Gustavo'ya, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'un talip olduğu öğrenildi.

| Haber Merkezi
Gustavo için Lyon devrede
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Bu sezon bekleneni veremeyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de performansıyla öne çıkan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo için Lyon devreye girdi.

JUNINHO ÇOK İSTİYOR

Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun, vatandaşını takımda görmeyi çok istediği belirtildi.

F.BAHÇE ASTRONOMİK RAKAMLAR İSTİYOR

Ancak Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo'yu satmayı düşünmüyor.

Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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