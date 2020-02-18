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Gustavo ve Lemina'nın yerine oynayacak isimler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Lemina'nın yerine Ömer, Gustavo'nun yerine ise Tolga Ciğerci oynayacak.

| Haber Merkezi
Gustavo ve Lemina'nın yerine oynayacak isimler
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Süper Lig'de haftanın maçı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak.

Zorlu mücadele öncesi çalışmalarını sürdüren her iki takımda da kadrolar yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

GUSTAVO'NUN YERİNE TOLGA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla derbide cezalı duruma düşen Gustavo'nun yerine o bölgede Tolga'yı oynatmayı planlıyor. 

ÖMER EN GÜÇLÜ ADAY

Konuk ekip Galatasaray ise sakat olan Lemina'nın yerine büyük ihtimalle Ömer Bayram oynayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in sol kanatta Onyekuru'ya görev vereceği, Ömer'i ise orta sahaya çekeceği belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Dirar, Deniz, Kruse, Vedat Muriç

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli, Adem Büyük

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