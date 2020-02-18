Gustavo ve Lemina'nın yerine oynayacak isimler Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Lemina'nın yerine Ömer, Gustavo'nun yerine ise Tolga Ciğerci oynayacak. 18.02.2020 - 10:56 | Haber Merkezi