Gustavo'dan Müslüm Gürses açıklaması

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin dergisine özel bir röportaj verdi.

Futbol hayatından Fenerbahçe'deki günlerine kadar birçok konuya açıklık getiren Gustavo, Müslüm Gürses'le olan benzerliği hakkındaki soruları da cevapladı.

"SAÇLARIMIZ BENZİYOR"

Fenerbahçe taraftarının özel olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu şöyle konuştu: "Buraya gelmeden önce konuştuğum herkesten Fenerbahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Buraya gelerek bizzat deneyimleme fırsatım oldu. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye giderek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar.

Fenerbahçe’deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek, hem kulübüme hem takım arkadaşlarıma yardım edebilmek. Taraftarımız her zaman bizimle birlikte olsun, yanımızda olsun çünkü bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak."

Taraftar konusunda değinen Gustavo'ya, "Sosyal medyada bazı taraftarlar seni değerli bir sanatçımız olan Müslüm Gürses’e benzetiyor. Bundan haberin var mı?" şeklinde bir soru soruldu.

"Hayır duymadım" diyen deneyimli futbolcu, Müslüm Gürses'in fotoğrafının gösterilmesi sonrasında ise, "O beyaz ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama." ifadelerini kullandı.