Guti: Artık teknik adam olmak istiyorum

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe soyunan, Real Madrid altyapısında teknik direktörlük ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti, bir kulüpte teknik direktör olmak istediğini belirtti.

42 yaşındaki antrenör, birkaç kulüpten teklif aldığını ancak bu tekliflerinde ciddi olmadığını söyledi.

"BAZI TEKLİFLER ALDIM ANCAK CİDDİ OLMADI"

Son görevini Beşiktaş'ta yapan ve artık teknik direktör olmak istediğini vurgulayan Guti Hernandez, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra neredeyse 1 yıl olacak ve umarım artık kulübeye geri dönerim. Artık yardımcı değil, takımın teknik direktörü olmak istiyorum, Beşiktaş'tan da bu yüzden ayrıldım, insanlar bunu unutuyor. Bazı teklifler aldım ancak çok ciddi olmadı." dedi.

Futbolcu olduğu dönemde gece hayatı ile eleştirilen Guti, artık değiştiğini de belirtirken, "En son ne zaman içmek için dışarı çıktığımı hatırlamıyorum. Son birkaç deneyimimde, 'Benim burada ne işim var?' demiştim" ifadelerini kullandı.