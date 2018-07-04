Guti Beşiktaş'a döndü

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden yardımcı hoca arayışı son buldu. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Guti, Şenol Güneş'in yardımcısı oldu. Real Madrid'in altyapı takımlarında görev yapan Guti, birkaç gün içinde siyah-beyazlı ekibe katılacağını açıkladı.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Instagram hesabından açıklama yapan Guti, "Bugün Real Madrid'e, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığım bütün yıllar için teşekkür ediyorum. Birkaç gün içerisinde Beşiktaş'a, evime katılarak yardımcı antrenör olarak profesyonel kariyerime devam edeceğim. Beşiktaş'a bana verdiği sevgi ve güven için minnettarım. Çok daha büyük bir coşkuyla geri döneceğim. Ailem ve ben bu macerayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.