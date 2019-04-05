Guti: Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyorum

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandez, İspanya basınına önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasından sonra sezon içerisinde Guti'ye şans tanıyacaklarını ifade etmişti. Guti, İspanya basınına Beşiktaş'ı çalıştırmak sonrasında da Real Madrid'e dönmek istediğini belirtti.

GELECEK SEZON TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM

Guti'nin açıklamaları şu şekilde:

"Gelecek sezon teknik direktör olarak çalışmayı hedefliyorum. Nerede olacağını bilmiyorum. Şu an Beşiktaş'ta mutluyum ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Şu anda attığım adımlardan memnunum. Şu an bir takımda teknik direktör olmak istiyorum. Heyecanlı bir şekilde, büyük bir coşkuyla bekliyorum. Bu yaz olacağını umuyorum"





BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM

"Elbette geri dönmeyi düşünüyorum ama Real Madrid'e dönmeden önce gelişmeye devam etmeliyim. Beşiktaş'ta bu adımı attığım ve kariyerimde koç olarak gelişmeye devam ettiğim için mutluyum. Hedefim olan teknik direktörlük için gelişmeme yardımcı oluyor.

Real Madrid'de genç takımı çalıştırmak ile Beşiktaş'ta ikinci adam olmak arasında fark var. Genç takımda kazanmak istiyorsun ama asıl futbolcuların eğitilmesini hedefliyorsun. Profesyonel olmalarını istiyorsun. Beşiktaş, tüm kupalar için savaşan bir kulüp. Türkiye Ligi'nde yarışmak kolay değil. İşler iyi gitmezse, bunun karmaşık olacağını biliyordum. Tecrübe kazanıyorum ve Beşiktaş'ta mutluyum"





SORUNSUZ BİR SEZON GEÇİRMİYORUZ

"Sorunsuz bir sezon geçirmiyoruz. Zor bir yıl ama şikayetçi değilim. 2010'da geldiğimde ortamın nasıl olduğunu görmüştüm ve aynı olacağını biliyordum. Şikayet etmiyorum çünkü istediğim şeyi yapıyorum. Ayrıca bunu Beşiktaş gibi önemli bir kulüpte yapıyorum"