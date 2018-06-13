Guti Hernadez Beşiktaş'la anlaştı

Guti Hernandez Beşiktaş’a yardımcı antrenör olarak dönüyor. İspanyol antrenör siyah beyazlıların teklifini kabul etti.
GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Guti arasında Madrid’de yapılan görüşme olumlu sonuçlandı.
41 yaşındaki antrenör, siyah beyazlı takımında yardımcı antrenörlük görevine hazır olduğunu Başkan Orman’a aktardı.
ŞENOL HOCA ONAYLARSA GÖREVE BAŞLAYACAK
Teknik direktör Şenol Güneş’in onayı ve mali konularda anlaşma sağlanması halinde İspanyol çalıştırıcı Beşiktaş’ın hazırlık kampına katılacak.
Futbolculuk kariyerini 2012’de Beşiktaş’ta noktalayan Guti, daha sonra Real Madrid altyapında antrenörlük yaptı.