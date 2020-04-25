Guti: Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim

Beşiktaş’ta kısa bir dönem Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Almeria teknik direktörü Guti, açıklamalarda bulundu.

La Liga’ya çıkma yolunda üçüncü sırada bulunan İspanyol ekibinin genç teknik adamı, “Türkiye’de çalışırken yardımcısı olduğum Şenol Güneş’ten de çok şey öğrendim. Her oyuncuyu karşısına alıp, ‘sen kimsin? Mevkin ne?’ diye sorması benim çok ilgimi çekmişti. Ama şimdi anlıyorum ki, oyuncuların kendilerini anlatmasını istiyormuş. Çünkü ‘mevkin ne?’ diye sorduğu oyuncunun ayak numarasını bile biliyordu. Bu bazı oyuncuları rahatsız etse de, bu tarz çok hoşuma gitti.” dedi.