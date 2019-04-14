Guti sorumluluk almaya başladı

Şenol Güneş'in yardımcısı Guti Hernandez, son haftalarda sorumluluk almaya başladı.

Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından gelecek sezonda siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü olması beklenen Guti, kulübedeki tavrıyla dikkatleri üzerine çekti.

FUTBOLCULARA DİREKTİFLER VERDİ

Maç boyunca heyecanlı olduğu gözlenen yardımcı antrenör Guti, saha kenarında adeta teknik direktör edasıyla direktifler verdi. İspanyol çalıştırıcı, Beşiktaşlı oyunculara sık sık komutlar verip uyarılarda bulundu.

GUTİ'YE ŞANS VERECEĞİZ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Guti'ye son haftalarda şans vereceklerini şu sözlerle ifade etmişti:

"Guti'ye şans vermemiz lazım. Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş'in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir."