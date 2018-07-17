Guti: Türkçe dersleri alacağım

Beşiktaş'ın İlhan Mansız'la birlikte yeni yardımcı antrenörü olan Guti, Milliyet gazetesine bir röportaj verdi.

"TÜRKÇE DERSLERİ ALACAĞIM"

Guti'nin transferinden sonra en çok merak edilen konulardan biri de Guti ve Şenol Güneş arasındaki iletişimin nasıl olacağıydı. Karakter olarak da zor biri olan Şenol Güneş'le her anlamda anlaşabilmek, iletişim kurmak kolay değil. Guti de Şenol Hoca'yla daha iyi iletişim kurmak için Türkçe öğreneceğini söyledi.

Guti'nin Milliyet gazetesine verdiği röportaj şöyle;

İspanyol antrenör, Serdar Sarıdağ'ın, "Şenol Hoca'yla nasıl anlaşacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Futbolun dili ortaktır ama ben Türkçe öğrenmek istiyorum. Sadece Şenol Güneş ile anlaşabilmek için değil, oyuncularla da anlaşabilmek için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Futbolun dili birdir. Futbolun dili bu alanda diğer dillerin üzerindedir. Şenol Güneş futbolu çok iyi bilen birisi. Ben de iyi bildiğime inanıyorum. Şimdiden Şenol Güneş ile çok iyi anlaşıyoruz” şeklinde cevap verdi.

Takımdaki futbolcular hakkında da açıklamalar yapan Guti şöyle konuştu: "Alvaro Negredo’yu çok iyi tanırım. Tanıdığım kadarıyla söyleyebilirim ki Negredo iyi bir golcüdür. Sırtı kaleye dönük oynayabilen, hareketli bir oyuncu. Takımda başka golcüler de var. Sadece Negredo için söylemiyorum, bizim beklentimiz tüm golcülerden, hocamızın verdiği zaman dilimlerinde Beşiktaş için gol atmalarıdır."

PEPE, QUARESMA, OĞUZHAN

"Quaresma ve Pepe gibi futbolda belli bir olgunluğa erişmiş ve büyük başarılar yakalamış çok kaliteli oyuncular sahada kesinlikle ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bu anlamda böyle oyunculara çok fazla şey öğretemezsiniz. Sadece yardımcı antrenör olarak yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz gerekir. Ve bunu hissettiklerinde bu onlar için artı bir durum olur. İkisi de özel oyuncular ve böyle oyuncular Beşiktaş’a her zaman katkı sağlar."





"Oğuzhan ve Tolgay çok yetenekli oyuncular. Orta sahanın en kritik yerinde oynuyorlar. Zaten kendi kaliteleri ve yaptıkları ortada ama gol yollarında takıma daha fazla katkı yapmaları gerekiyor. Atılacak tüm gollerde Oğuzhan ve Tolgay’ın büyük rolleri olacak. Bunun dışında kendilerini biraz daha öne iterlerse ve yeni sezonda rakip kaleye daha yakın oynarlarsa Beşiktaş için daha iyi olacak. Kesinlikle çok iyi futbolcular ama kendilerini daha da geliştirebilirler."







