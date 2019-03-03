Guti'den yönetime transfer raporu

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından Beşiktaş yeni arayışlara başladı. Siyah-beyazlı takımın ilk tercihinin Guti olduğu ancak henüz son kararın verilmediği ifade ediliyor.

TAKIM HAKKINDA RAPOR HAZIRLADI

İspanyol yardımcı antrenör, Şenol Güneş sonrası yapılması gerekenler hakkında çalışmalar yapıyor. Birçok bölgeye takviye yapılması gerektiğini belirten Guti'nin gidecek oyuncuları da belirlediği belirtiliyor.

Guti'nin yönetime sunduğu rapor şu şekilde:

*Karius'un bonservisini bu kadar yüksek bir rakama almaktansa Fabri’nin geri getirilmesi için çalışılmasını daha doğru olur.

*Gökhan Gönül'ün yanına hatta yerine kesinlikle bir sağ bek alınmalı.

*Caner kalabilir ama Adriano kafa olarak bizimle değil, sol beke de takviye yapmak zorundayız.

*Vida konusu sizin insiyatifinizde ama eğer giderse üst düzey bir stopere ihtiyacımız olacak. Zorunluluk değil ama Isimat-Mirin bizim seviyemizde bir oyuncu değil. Roco ise gelecek sezon bizimle olmamalı.

*Atiba'ya teşekkür etmeliyiz. Medel'i ise satmalıyız. Ön liberoya ihtiyacımız olacağı kesin. Hatta bir değil iki tane.

*Dorukhan bence takımımızın en iyisi. Oğuzhan ise takımda olmamalı.

*Quaresma gitmişti, zorla kaldı. Gitmeli. Gökhan Töre yaz kampında olmalı. Lens ve Töre'nin durumuna göre transfer yapabiliriz.