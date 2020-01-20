Guti'li Almeria liderliğe yerleşti

Beşiktaş’ta 2010 yılında forma giyen, 2018’de de o dönemki teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını üstlenen Guti, profesyonel olarak ilk teknik direktörlük deneyiminde Almeria’da gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

İspanya 2’nci Ligi’nin 14’üncü haftasında Almeria’nın deplasmanda Real Oviedo ile golsüz berabere kalmasından sonra teknik direktör Pedro Emanuel ile yollarını ayırmasının ardından, Guti Hernandez takımın başına geçti.

TAKIMI 10 PUAN GERİDEN ALDI, LİDERLİĞE ÇIKARDI

İspanyol teknik adamın göreve başladığı 15’inci haftada Almeria lider takım Cadiz’in 10 puan farkla gerisinde 2’nci sırada yer alırken, genç teknik adam geçen 10 haftada takımı 45 puan ile ligin zirvesine çıkardı.

Guti, Almeria ile ligde geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 21 puan toplamayı başardı ve rakibi Cadiz’i averaj ile geçirerek 45 puan ile takımını liderliğe yükseltti.

43 yaşındaki teknik adamın öğrencileri söz konusu 10 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.