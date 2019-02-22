Guti'nin eski öğrencisi: Real Madrid'i çalıştırabilir

Real Madrid altyapısında, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Guti ile çalışan genç futbolcu Oscar Rodríguez, İspanyol hocanın geleceğin en önemlilerinden biri olacağını söyledi.

Konuşmasının başında Guti ile çalıştığı dönemde kendisine hayran kaldığını belirten Rodriguez, "Guti çok sevdiğim bir teknik direktör. Onunla çalıştım ve yaptığı her şey için ona hayran kaldım." dedi.

Rodriguez, konuşmasının devamında Guti'nin gelecekte Real Madrid teknik direktörlüğünü yapabileceğini ifade etti ve, "Bize önemli ipuçları veriyordu. Real Madrid'in teknik direktörü olabilir." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Guti Hernandez, sezon başında Real Madrid altyapısından ayrılarak, İlhan Mansız ile beraber Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti.