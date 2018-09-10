Guus Hiddink alt yaş takımı çalıştıracak

2016 yılında geçici menajer statüsüyle Chelsea'yi çalıştırmasından bu yana teknik direktörlük yapmayan Guus Hiddink'in Çin Ümit Milli Takımı'nın başına getirildiği açıklandı.
Bir dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen 71 yaşındaki Hiddink ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, tecrübeli teknik adamın Çin'in 21 yaş altı futbolcularını 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlayacağı ifade edildi.
Çin basınında yer alan haberlere göre Hollandalı teknik adam bu görev karşılığında yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanacak.
Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin PSV Eindhoven takımında başlayan ve ardından yolu Fenerbahçe ile de kesişen Guus Hiddink, milli takım düzeyinde daha önce Hollanda, Güney Kore, Avustralya, Rusya ve Türkiye'yi çalıştırmıştı.