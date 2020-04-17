Güven Yalçın: Beşiktaş'ta kaptan olmak istiyorum

Beşiktaş'ın 2018'de Alman ekibi Leverkusen'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Güven Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirdiğini belirten Yalçın, Almanya'dan kendisini ziyarete gelen annesinin salgının ardından dönemediğini ve İstanbul'da kaldığın söyledi.

21 yaşındaki oyuncu, ''Ben şanslıyım açıkçası. Çünkü annem ve ablam virüs öncesinde beni ziyaret etmeye geldiler. Geri gidemediler. Burada kalmaları benim işime geldi. Babam biraz şanssız. O Almanya'da kaldı tek başına.'' dedi.

''ALMANYA'DA BANA ÇOK YANLIŞ DAVRANDILAR''

Beşiktaş'a transferinin çok hızlı geliştiğini belirten Güven Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Benim Beşiktaş'a gelişim çok hızlı oldu. Almanya'da bana çok yanlış davrandılar. Değerimi göremedim. Tekliflerini kabul etmedim. O dönemde menajerim Beşiktaş'ın istediğini söyledi. Türkiye hiç aklımda yoktu ama Beşiktaş'ı duyunca 'Nereye imza atacağım' dedim. Benim için güzel oldu buraya gelmem.''