Güven Yalçın: Herkesi mutlu etmek için çalışacağız

Beşiktaş'ta Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan ve gol atan Güven Yalçın ile genç oyunculardna Dorukhan Toköz, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Dorukhan, çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, "İyi başladık bence, sonra kolay goller yedik. Çalışmaya devam edeceğiz, başka yapacak bir şey yok, hepimiz çok üzgünüz. Bana destek olanlara teşekkür ederim. Taraftarlardan, ailemden ve hocalardan gelen destekten faydalanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dorukhan ise çalışmaya devam edeceklerini vurgularken, "Bu skora çok üzüldük çünkü bugün çok istiyorduk. Genk maçında iyi bir mücadele etmiştik. Milli takım arası var, çalışıp her şeyi yapacağız ve herkesi mutlu etmek için çok emek harcayacağız" dedi.

Taraftarların ilgisine teşekkür eden Dorukhan, "Genç arkadaşlarla beraber sezon başından beri çok çalışıyoruz genç arkadaşlarla beraber. Herkes çok iyi şeyler söylüyor, teşekkür ederiz ama şu anda takımın başarısı bizim için daha önemli" diye konuştu.