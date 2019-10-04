Güven Yalçın'ın ilginç tepkisi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, ikinci hafta maçında sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'ı konuk etti.
90+3'te yediği golle rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Güven Yalçın, 17. dakikada sakatlandı.
10 dakikada daha sahadan kalan Yalçın, dakikada 27'i gösterdiğinde kulübeye "beni çıkarın" şeklinde işaret yaptı.
"İNANMIYORSANIZ BAKIN HOCAM"
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi.