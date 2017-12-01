Güvenç Kurtar'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen, Güvenç Kurtar'ın 62 yaşındaki eşi Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı.
BİRÇOK İSİM CENAZEYE KATILDI
Cenazeye Kurtar ailesinin yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Hakan Ünsal, Rüştü Reçber, Bülent Uygun, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Giray Bulak ve sevenleri katıldı.
Gülay Kurtar'ın cenazesi Levent Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.