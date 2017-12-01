Güvenç Kurtar'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, eşi ve yönetimiyle birlikte Anıtkabir'e gitti.

Tudor derbide yine sürpriz yapacak

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Hasan Şaş'tan güldüren Kadıköy yorumu

Hasan Şaş'ın, bir taraftarın "Kadıköy'deki ortam nasıl?" sorusuna "Anlatırım da bayanlar var" şeklinde cevap vermesi herkesi güldürdü.