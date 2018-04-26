Güvenlik görevlisi Tolga bana vurmadı dedi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve tatil edilen maçın tartışılan adamlarından biri olan Tolga Zengin için PFDK'nın verdiği kararın gerekçesi belli oldu.

Saha içerisindeki sözlü ifadeleri ve tribünlere yönelik jest ve mimiklerinden dolayı PFDK'ya "sevk edilmeyen" Tolga Zengin'in tüneldeki kavga görüntülerinin ardından sevki gerçekleştirildi.

Tüneldeki kavga hareketlerinden dolayı PFDK'ya sevk edilen Tolga Zengin'in bir maç ceza almasını sağlayan da kavga ettiği güvenlik görevlisi oldu.

BANA VURMADI DEDİ AMA VİDEOSU VAR

Tolga Zengin ile kavgasıyla ilgili savcılıkta ifade eden veren güvenlik görevlisi, Tolga Zengin'in kendisine bir temasının ya da darbesinin olmadığı ifade etti.

Güvenlik görevlisinin, savcılıktaki ifadesini dikkate alan PFDK da Tolga Zengin'i 1 maç men cezası ile cezalandırdı.

Tolga'nın güvenlik görevlisine saldırdığı an - İZLE