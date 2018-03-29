Gyan: Fenerbahçe'yle önemli bir maça çıkacağız

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Sezonun 10. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında Kayserispor'un beraberlik golünü atan Asamoah Gyan, "Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacağız" diye konuştu.

Gyan, "Sezonun ilk yarısında iyi bir sonuç almıştık. Pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarımıza her zamanki yaptıkları şeyleri hatırlatmak istiyorum. Onlar ellerinden gelen desteği verirlerse bu bize de yansır ve takımı ateşler" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçında attığı golün hatırlatılması üzerine ise Gyan, "Önemli olan galip gelmemiz. Kimin gol attığı önemli değil. Takımımızın yenmesi önemli. Ama tabii ki hocam şans verirse oynamak ve gol atmak isterim. Burada da olumlu sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.