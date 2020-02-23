Haaland durmuyor, atmaya devam ediyor

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Dortmund deplasmanda Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.

Weser Stadı'nda oynanan mücadeleyi Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Zagadou ile 66. dakikada Haaland'dan geldi.

30 MAÇTA 40 GOL ATTI

Dortmund'da 8 maçta 12 gol atan altın çocuk Haaland, bu sezon 30 maçta 40. golünün altına imzasını attı.

Öte yandan Norveçli golcü, Bundesliga tarihine de geçti.

Bundesliga tarihinde forma giydiği ilk altı maçta dokuz gol atan ilk oyuncu oldu.

20 milyon Euro’ya Salzburg’dan, Borussia Dortmund’a transfer olan 19 yaşındaki genç forvet, sarı siyahlı formayı giymeye başladığından beri Alman ekibi çıktığı 8 maçta 27 gol attı.

LEWANDOWSKİ'Yİ DE SOLLADI

Atılan 27 golün 13'ünde doğrudan katkı veren (12 gol, 1 asist) Haaland, Almanya kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

Bundesliga’nın ve Avrupa’nın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Robert Lewandowski’nin Borussia Dortmund ve Bayern Münich kariyerlerinde oynadığı ilk 7 maç baz alındığında toplamda 5 gol 3 asist yapabilirken, bu alanda genç forvetin arkasında kaldı.