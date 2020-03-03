Haaland: Ibrahimovic'in mentalitesine hayranım

Erling Haaland, İsveçli star İbrahimovic'e hayranlığı anlattı.

Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'a katılan forvet oyuncusu, yeni takımındaki performansı ile kısa sürede fırtına gibi esti.Avrupa'nın birçok yerinde oynayarak Zlatan Ibrahimovic gibi bir kariyer sahibi olmayı hedefleyen Norveçli forvet, 19 yaşında olmasına rağmen şimdiden 3 farklı ligde forma giydi.

Haaland, ülkesinin Molde takımı ve Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımı ile yaşadığı deneyimlerden sonra Borussia Dortmund forması giyerek Almanya'yı da forma giydiği ülkeler arasına kattı.

"IBRAHIMOVIC'İN MENTALİTESİNE HAYRANIM"

Norveçli forvet, verdiği röportajda bir diğer İskandinav oyuncu Zlatan Ibrahimovic'e hayranlığını anlattı. Yaşayan futbol efsanesi olan Zlatan Ibrahimovic; Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy ve Milan gibi dev takımların formasını terletti.

Haaland, İsveçli golcü için; "Onun mentalitesine hayranım. Zlatan'daki özgüvene sahip olduğumu düşünüyorum. Onun bir ülkeden diğerine veya bir kulüpten diğerine bu kadar rahat transfer olmasını seviyorum. Aslında hiç kolay olmayan bir iş, onun için çok kolay. Yeni bir kulübe transfer oluyor ve ilk dakikadan gollerini sıralamaya devam ediyor" dedi.



"BÜYÜKLERİN İLGİLENİYOR OLMASI HARİKA"

Erling Haaland, basında çıkan Manchester United ve Real Madrid takımlarına transfer olacağına dair haberler için; "Büyüklerin ilgileniyor olması her zaman harikadır. Bu işleri doğru yaptığın anlamına geliyor" dedi.

Molde'de beraber çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer için Haaland; "Molde'ye bir çocuk olarak geldiğimde, bana çok yardımcı oldu. Futbolculuğunda çok iyi bir bitiriciydi. Bana da golcülük becerileri konusunda çok yardımcı oldu. Solskjaer'in kariyerimde yeri önemli" dedi.

19 yaşındaki golcü Haaland, bu sezon Borussia Dortmund ve RB Salzburg takımları ile çıktığı 31 maçta, takımlarına 40 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Bu durum üzerine konuşan genç yıldız adayı kendisinden emin bir şekilde; "Hayatım boyunca bunu yaptım. Yaşadıkça yapmak istediğim iş bu. Her zaman iyi bir futbolcu olacağımı biliyordum ancak olaylar düşündüğümden hızlı gelişti. Bu hızlı yükselişe bayılıyorum" dedi.