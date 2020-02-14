Haaland: Motivasyonum para değil

Ara transfer döneminde Salzburg'tan Dortmund'a transfer olan Erling Braut Haaland, Manchester United'ı yüksek maaş talebi karşılanmadığı gerekçesiyle reddettiğine dair İngiltere'de çıkan ve Almanya'da da yankı bulan habere yanıt verdi.

"DORTMUND'UN BENİM İÇİN EN İYİ SEÇENEK OLDUĞUNA KARAR VERDİK"

Viasport'a konuşan Haaland, "Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, benim için çok önemli. Bugünlere gelmemi ona borçluyum. Ancak, Dortmund'un benim için en iyi seçenek olduğuna karar verdik. Dortmund'u düşününce, en iyisi olduğunu hissettim. Bu nedenle tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Leeds doğumlu Haaland, Manchester United'ı para için reddettiği haberlerine ise, "Hayır. Bunu yazanlar keşke önce bana sorsaydı. Eğer bunu yazan yanıma gelirse, ona gerçek nedenleri tek tek anlatırım. Motivasyonum para değil. Komik. Komik çünkü ben böyle biri değilim. Bana yakın insanlar, benim nasıl biri olduğumu bilir." diyerek sözlerini sürdürdü.