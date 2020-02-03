Haaland'dan müthiş başlangıç

Devre arasında Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Erling Haaland Bundesliga'da fırtınalar estiriyor.

YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR

Avusturya'da gösterdiği performansın ardından Almanya'da neler yapacağı merak konusu olan genç yıldız, güzel futbolunu burada da sürdürdü.

Şimdiden en iyi golcülerden biri olacağını gösteren oyuncu; durmuyor, atmaya devam ediyor.

Dortmund'un evinde Union Berlin'i 5-0 mağlup ettiği maçta ilk kez 11'de sahaya çıkan Haaland, bu kez de 2 gol kaydetti.

HAALAND'DAN 3 MAÇTA 7 GOL

3 maçta çektiği 8 şutla 7 gole ulaşan Haaland, bu başarıya sadece 154 dakikada ulaştı.

Dev takımların transfer listesine giren genç golcünün serbest kalma bedeli ise 75 milyon euro.