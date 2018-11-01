Habib Nurmagomedov nasıl G.Saraylı olduğunu anlattı

İrlandalı boksör Conor McGregor'u nakavt ederek karma dövüş sanatları hafif siklet unvan maçında kemerini koruyan Müslüman dövüşçü Habib Nurmagomedov, beIN Sports'a konuştu.

Ülkemizden gördüğü desteğin arkasında İslam'ın gücünün olduğunun belirten Habib, Galatasaray taraftarı oluşunun hikayesini de anlattı.

ÖDÜL OLARAK FORMA VERMİŞLERDİ

"Kolejde, 7. sınıfta bir şampiyona düzenleniyordu. O şampiyonada takımım 2. oldu ve bize hediye olarak Galatasaray formaları verildi. Tabii ki ben de bunu büyük zevkle giydim, hala da giyiyorum. Son dövüşümü kazanmamın ardından Galatasaray resmi hesabından beni tebrik etti o fotoğrafla birlikte. Galatasaraylı olmamın hikayesi oradan başlıyor."