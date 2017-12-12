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Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındı.

Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
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Yaşadığı rahatsızlık sonrası arkadaşlarının ısrarı üzerine kontrol amaçlı hastaneye gidenTrabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi.

TEDAVİYE BAŞLANDI 

Tedaviye alınan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun aort damarının tıkandığı ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA BAŞKANLIK YAPTI

Bordo mavili kulübün 15’inci başkanı olan Hacıosmanoğlu, 2013-15 yıllarında başkanlık görevini üstlenmiş ve daha sonra mevcut başkan Muharrem Usta görevi devralmıştı.

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