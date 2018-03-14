Hacıosmanoğlu'ndan Usta'ya: Ben tüm borçları öderim

Kısa süre önce olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın, "Zarar ettirdiğimi söylüyorlar, gerekirse içerideki paramı almam ama tüm başkanlar da kendi döneminin zararını karşılasın. Ben dahil herkes kendi döneminin borcunu ödesin" çıkışına ilk yanıt eski başkan ve yeniden adaylığa hazırlanan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi.

"BEN TÜM BORÇLARI ÖDERİM"

Fanatik'e konuşan Trabzonspor'un eski başkanı Hacıosmanoğlu, "Başkan iyi söylemiş, güzel söylemiş. O zaman şöyle yapalım; kendisinin döneminin gerçek zararını bir hesaplayalım. Biz geldiğimizde satılabilir oyuncular vardı. Şimdi elimizde yine iyi oyuncular var ama birçoğunun bir sonraki transferinden para kazanmak neredeyse imkansız. Ayrıca bu süreçte stat yapıldı, isim hakkı satıldı. O işin en önemli boyutlarından biri, ayrıca konuşmak gerekir" dedi.

Locaların uzun yıllar için satıldığını belirten Hacıosmanoğlu, "Kartal'daki arazide biz ciddi bir mesafe almıştık, bizden sonra işi yürütemediler, çok büyük bir kayıp var. Eğer biz görevde kalmaya devam etseydik o bahsettiği borcu kapatmış olacaktık. Muharrem Usta samimiyse ve kendi döneminin zararını ödeyecekse ben de Trabzonspor tarihindeki tüm başkanların borçlarını ödemeye hazırım. Başkan kimseyi böyle laf oyunlarıyla kandırabileceğini zannetmesin" ifadelerini kullandı.

Muharrem Usta: Yaptığım borçları cebimden ödeyeceğim