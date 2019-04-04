Haçlılar, Müslümanlar için adını değiştiriyor

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası 51 Müslüman hayatını kaybetmişti. Ülkenin önde gelen takımlarından biri olan Crusaders, olay sonrası radikal bir karar aldı.

İSİM VE LOGO DEĞİŞİYOR

Yeni Zelanda'nın en büyük Rugby Kulübü olan Crusaders, Haçlılar anlamına gelen isimlerini, Müslümanları incittiği için değiştireceklerini açıkladı. Hem adını hem de logosunu değiştirmek için çalışmalara başlayan kulüp, dini simge ve şövalye imajından kurtulacak.

Kulübün CEO'su Colin Mansbridge, "İlgili görüşleri dikkate alarak, kapsamlı bir değişimde kararlıyız. En önemlisi doğru olanı yapacağız. Haçlı ismi, Müslüman topluma çoğu Ortaçağ'da yapılan Haçlı Seferleri'ni hatırlatıyor ve bu saldırgan bulunuyor." dedi.

(Crusaders'in maçı öncesi Haçlı Seferleri'ni temsil eden gösteriden bir fotoğraf)

Başkan Steve Tew ise, "Kulübün isminin ‘Haçlılar’ olmasının Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki birlikteliğe katkı sağlamadığı çok açıktır. Statükoyu korumak artık geçerli değil" ifadelerini kullandı.

(Crusaders Kulübü'nün logosu)