Haftanın 11'inde bir Beşiktaşlı

Karşılaşmaların ardından en iyi 11 açıklandı. Beşiktaş'ın Sarpsborg'u 3-1 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Enzo Roco, listede yer aldı.
Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği maçta 2 gole imza atan Izet Hajrovic de kadroya seçildi.
UEFA tarafından açıklanan haftanının 11'i şu şekilde oluştu; Scherbitski(BATE), Maehle(Genk), Roco(Beşiktaş), Martynovich(Krasnodar), Lustig(Celtic), Raphinha(Sporting), Banega(Sevilla), Havertz(Bayer Leverkusen), Hajrovic(Dinamo Zagreb), Ben Yedder(Sevilla), Aubameyang(Arsenal)