Haftanın 11'inde bir Beşiktaşlı

Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilmesinin ardından, rakip takım taraftarları sarı-lacivertlilerle ilgili komik capsler yaptı.

Dursun Özbek yönetiminin Feghouli'yle yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun menajerine 1 milyon 920 bin euro ödendiği öğrenildi.

Dinamo Zagreb forması giyen G.Saray'ın eski futbolcusu İzet Hajrovic, F.Bahçe galibiyetini değerlendirdi. Boşnak futbolcu, "Böyle bir sonuç beklemiyordum" dedi.

Hajrovic: Böyle bir sonuç beklemiyordum

Ülke puanına son 5 yılda en çok katkı yapan takımların listesi güncellendi. Ülkemizi bu sezon Devler Ligi'nde temsil eden G.Saray, 20.500 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Linnes'e yeni teklif sunucak. Norveçli oyuncunun maaşına da zam yapılacak.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübe geri dönebileceğini ancak Comolli ile çalışmak istemediğini ifade etti.

1 Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de Cocu'nun koltuğu sallantıda. Sarı-lacivertli taraftarların Ersun Yanal'ı istemesi, akıllara Ali Koç'un yaptığı vizyon açıklamasını getirdi.

2 Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 4-1 mağlup oldukları Dinamo Zagreb maçının ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş derbisini çok konuştuk ve bu da bugün bizi etkileyen konulardan biriydi" dedi

3 Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor Yeni sezonuna Ali Koç başkanlığında başlayan Fenerbahçe'nin kötü gidişi Avrupa'da da sürüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi.

4 Hajrovic: Böyle bir sonuç beklemiyordum Dinamo Zagreb forması giyen G.Saray'ın eski futbolcusu İzet Hajrovic, F.Bahçe galibiyetini değerlendirdi. Boşnak futbolcu, "Böyle bir sonuç beklemiyordum" dedi.

5 Ülke puanına en çok katkı yapan takımlar Ülke puanına son 5 yılda en çok katkı yapan takımların listesi güncellendi. Ülkemizi bu sezon Devler Ligi'nde temsil eden G.Saray, 20.500 puanla 3. sırada bulunuyor.

6 Eski yönetimin Feghouli'yle yaptığı sözleşme Dursun Özbek yönetiminin Feghouli'yle yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun menajerine 1 milyon 920 bin euro ödendiği öğrenildi.

7 Ersun Yanal'ın Ali Koç'tan isteği Fenerbahçe'nin gündemindeki Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübe geri dönebileceğini ancak Comolli ile çalışmak istemediğini ifade etti.

8 Fenerbahçe savunmasından büyük hata Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olarak hüsranla başladı. Sarı-lacivertlilerin yediği 3. goldeki savunma hatası ise büyük eleştirilere neden oldu.

9 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru Pazartesi günü Süper Lig'de sezonun ilk derbisi oynanacak. F.Bahçe'de Skrtel'in, Beşiktaş'ta ise Adriano sakatlıkları bulunuyor.