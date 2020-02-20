Haftanın bir diğer derbisi: Beşiktaş - Trabzonspor

Süper Lig'de sezonun en kritik haftalarından biri yaşanacak.

Cumartesi Beşiktaş ile Trabzonspor, pazar ise Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda, tek hedef 3 puan.

LJAJIC Mİ BOATENG Mİ

Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren ev sahibi ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i hemen hemen belirledi. Yalçın'ın kararsız kaldığı bölge ise forvet arkası. 47 yaşındaki hocanın, Boateng ya da Ljajic'ten birini tercih etmesi bekleniyor.

NWAKAEME DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

Konuk ekipte ise Sivasspor maçında sakatlanan, ancak düz koşulara başlayan Nwakaeme konusunda bir belirsizlik yaşanıyor.

Nijeryalı futbolcu eğer maça kadar tam olarak iyileşemezse, Bilal Başacıkoğlu ya da Abdülkadir Parmak'tan birinin oynayacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, N'Koudou, Diaby, Boateng (Ljajic), Burak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Doğan Erdoğan, Ndiaye, Sosa, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth