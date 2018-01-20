Haftanın kazananı Fenerbahçe oldu

CSKA Moskova, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını deplasmanda 75-70 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve rakibine evindeki ilk yenilgisini yaşattı.

Organizasyonda mücadele veren temsilcilerimizin karşılaştığı haftada Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Art arda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, Olimpiakos ve Real Madrid'in mağlup olmasıyla ikinci sıraya yükseldi.

SONUÇLAR

Khimki-Olimpiakos: 82-54

Zalgiris-Valencia: 86-82

Maccabi FOX-Kızılyıldız MTS: 89-75

Barcelona Lassa-Brose Bamberg: 81-66

Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş: 84-89

Panathinaikos Superfoods-CSKA Moskova: 70-75

Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 82-83

Unicaja Malaga-Real Madrid: 80-75