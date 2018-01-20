Haftanın kazananı Fenerbahçe oldu

CSKA Moskova, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını deplasmanda 75-70 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve rakibine evindeki ilk yenilgisini yaşattı.
Organizasyonda mücadele veren temsilcilerimizin karşılaştığı haftada Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Art arda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, Olimpiakos ve Real Madrid'in mağlup olmasıyla ikinci sıraya yükseldi.
SONUÇLAR
Khimki-Olimpiakos: 82-54
Zalgiris-Valencia: 86-82
Maccabi FOX-Kızılyıldız MTS: 89-75
Barcelona Lassa-Brose Bamberg: 81-66
Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş: 84-89
Panathinaikos Superfoods-CSKA Moskova: 70-75
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 82-83
Unicaja Malaga-Real Madrid: 80-75