Haftanın MVP'si Doncic oldu

EuroLeague'de Real Madrid forması giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic, 29. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
35 VERİMLİLİK PUANIYLA OYNADI
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisinin deplasmanda Kızılyıldız MTS'yi 82-79 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan Doncic, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 31 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, 24 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi. Sloven basketbolcu, 2 sayılık atışlarda 5'te 4, 3 sayılık atışlarda 7'de 3 ve serbest atışlarda 9'da 7 ile oynadı.
Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımında forma giyen Alen Omic, 30 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 29 verimlilik puanıyla Barcelona Lassa takımından Thomas Heurtel üçüncü sırada yer aldı.