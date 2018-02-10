Haftanın MVP'si Jan Vesely

Fenerbahçe Doğuş'un yıldız pivotu Jan Vesely, Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta maçları sonunda "En Değerli Oyuncu" oldu.

28 SAYI ATTI

Vesely, Fenerbahçe Doğuş'un Brose Bamberg'i 77-69 yendiği maçta 28 dakika parkede kaldı ve 26 sayı, 11 ribaund (8 hücum ribaundu), 1 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle birlikte 36 verimlilik puanına ulaştı. Çek oyuncu, bu performansıyla haftanın MVP'si olmanın yanı sıra, verimlilik puanı alanında kariyer rekorunu da kırmış oldu. Vesely, EuroLeague kariyerinde üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Yıldız oyuncu, bu sezon EuroLeague'de 21 maça çıktı ve ortalama 29 dakika parkede kalarak, maç başına 13.8 sayı, 5.2 ribaund, 1.6 asist, 1.0 top çalma, 0.9 blok ve 17.8 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.